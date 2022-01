Ex-ministro Weintraub em Americana este sábado

O ex-ministro da educação do presidente Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, estará em Americana este sábado. Weintraub tem agenda em rádios após o almoço e estará com o vereador Marschelo Meche (PSL) durante a tarde.

A visita de Weintraub não agitou muito os bolsonaristas da região. Bolsonarista declarado, Jardas De Souza, que já organizou vários eventos pró-Bolsonaro na região, sequer postou sobre a presença do ex-ministro em suas redes sociais. Já o vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (Patriota), está de licença médica das suas atividades políticas e também não “abraçou” a vinda de Weintraub.

RACHA. Após Bolsonaro declarar apoio a Tarcísio de Freitas, atual ministro da infraestrutura, para disputar o cargo de governador de São Paulo, as coisas parecem não andar bem com Weintraub, que esperava o apoio do presidente para disputar o pleito. Weintraub não escondeu seu descontentamento com a situação em declarações nas redes sociais. Já o secretário especial da cultura, Mario Farias, intensificou a crise curtindo uma postagem no Twitter que tratava da prisão de Weintraub.

Veja um trecho da discussão entre os dois no Twitter:

“Mário Farias, secretário do Governo, curtiu? Espero que tenha sido um engano…”, publicou o ex-minsitro da Educação.

Mário Farias retrucou: “Não entendi Abraham e Arthur (Weintraub, irmão do ex-minsitro) por que estão chateados com uma curtida? Quantas vezes vocês deram aquela curtida marota em inúmeras perfis que chamam o presidente de frouxo, covarde e vendido para o sistema? Não gostaram de brincadeira de oposição sonsa?”.

MECHE. “Bolsonarista roxo”, o vereador vai receber o ex-ministro para falar das escolas cívico-militares. “Foi na gestão do Weintraub que se iniciou a expansão das escolas cívico-militares, uma das maiores conquistas que conseguimos para a educação em Americana nos últimos tempos. Seremos a única cidade da região a ter essa unidade! Weintraub estará na cidade e aproveitaremos para ouvi-lo sobre o programa federal, tenho absoluta convicção que esse diálogo nos ajudará muito! Por Americana, em defesa do Brasil e do presidente Bolsonaro, estamos juntos!”, disse Meche na rede social.