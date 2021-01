Ex-jogador Thiago Gentil vai comandar esporte e cultura

O prefeito Leitinho Schooder (PSD), anunciou na sexta-feira (22/01) o ex-jogador de futebol Thiago Gentil como o novo secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo de Nova Odessa. A nomeação, segundo o prefeito, se deu por ordem técnica, uma vez que Gentil possui formação em Educação Física e em Gestão Esportiva. Leitinho destacou, novamente, que procura assim formar sua equipe de 1º escalão com profissionais formados nas suas áreas de atuação, “garantindo uma gestão voltada para as necessidades da população em cada segmento”.

“O Thiago é um amigo e, assim como eu, ele tem o sonho de usar o esporte como ferramenta de transformação social e de vidas. Pela sua vivência e conhecimento na área esportiva, sem sombra de dúvidas ele está habilitado a iniciar essa transformação no esporte novaodessense, especialmente na implantação de escolinhas esportivas, trazendo a criança e o jovem para o esporte, que é sinônimo de saúde e de vida”, afirmou o prefeito.

Thiago Gentil foi jogador de futebol, revelado pelo Palmeiras, no fim da década de 1990. Campeão da Libertadores da América de 1999 pelo alviverde paulistano, Gentil atuou por diversos clubes no Brasil e no exterior. Ele encerrou a carreira em 2013 jogando pelo Guarani Futebol Clube, de Campinas. Fora das quatro linhas, Gentil fez faculdade de Educação Física e cursos de Gestão Esportiva e de Futebol. Atualmente ele conta com uma empresa, a TSA Consultoria Esportiva, onde organiza eventos, jogos festivos com ex-jogadores e encaminhamento de jovens promessas do futebol nacional para clubes de São Paulo e Rio de Janeiro.

“Tenho vivência no esporte, onde fui jogador profissional por mais de 15 anos, estudei e me formei em Educação Física e possuo a consultoria esportiva onde faço esse trabalho de organizar eventos esportivos e de encaminhamento de jovens bons de bola para clubes. Por conta da minha experiência, gosto de encarar novos desafios e que possibilite utilizar o esporte como ferramenta de transformação de vidas. Acredito muito no poder do esporte, no desenvolvimento de projetos sociais para que possamos atrair as crianças e jovens para programas esportivos nas mais variadas modalidades”, destacou Gentil.

Em relação ao município de Nova Odessa, o novo secretário contou ao prefeito que conhece boa parte da estrutura esportiva da Prefeitura e afirmou que a cidade possui uma grande capacidade para desenvolvimento de projetos. “Conheço a cidade, quero formar uma equipe capacitada e que estará trabalhando junto comigo e com o prefeito Leitinho. Nossa meta será adequar os dispositivos existentes na cidade, para que eles tenham a estrutura mínima de receber projetos esportivos e que atraiam as crianças e jovens. O esporte, na vida do jovem, define vidas e é com esse conceito que trabalharemos fortes para transformar nossos sonhos em realidade para a comunidade novaodessense”, finalizou Gentil.