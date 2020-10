Ex-diretor do DAE detona ideia de privatização

Ex-diretor comercial do DAE Americana e hoje candidato a vereador, o empresário e advogado Demétrio DEMÉ Orfali gravou um vídeo explicando e comparando o que entende serem razões para ser contra a proposta de privatização da autarquia.

Em postagem feita esta terça-feira no facebook, Demé explica parte de toda a burocracia para a ‘venda’ da concessão do DAE e ainda usa exemplos para mostrar que a privatização pode ser um novo risco para a cidade. Já no vídeo, em que elogia a qualidade dos servidores do DAE (veja abaixo) ele mostra exemplos de que a concessão pode não trazer tantos benefícios como tem sido prometido.