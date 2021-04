Deputado promete R$ 600 mil para saúde

Americana terá mais R$ 600 mil em recursos destinados à cidade através de emenda parlamentar do deputado federal Roberto de Lucena. O anúncio foi feito hoje (26) ao prefeito Chico Sardelli pela assessora do parlamentar e ex-vereadora de Campinas, Leonice da Paz, em audiência no Gabinete do Prefeito. Os valores serão aplicados na Saúde municipal.

O prefeito Chico Sardelli comemorou mais este aporte financeiro para a Saúde de Americana e agradeceu, por telefone, o deputado. “Estou muito feliz com este anúncio. Fui parlamentar com o deputado Roberto de Lucena, quando era estadual e ele federal, trabalhamos e lutamos juntos pelo PV e Lucena é um grande parlamentar, com forte atuação em todo o Brasil”, declarou Chico.

Leonice destacou o compromisso do mandato com a Saúde pública, uma das principais áreas de trabalho do deputado Roberto de Lucena. “O deputado tem grande respeito pelo prefeito Chico Sardelli e estamos aqui cumprindo nosso dever com a cidade e demonstrando nossa solidariedade às famílias enlutadas neste momento difícil, ressaltando que, no que a gente puder contribuir, o deputado e o gabinete estão à disposição”, disse ela.

O assessor institucional, Vinícius Zerbetto, que coordena o setor de convênios da Administração Municipal, informou que a partir do anúncio de hoje, é dado início ao processo de tramitação para que a emenda chegue aos cofres municipais o mais rapidamente possível. “O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, vai estudar a melhor forma de aplicar este recurso que chega em momento oportuno para Americana”, afirmou.

Transporte Social

Na última sexta-feira (23), o deputado estadual, Alex de Madureira, também esteve com o prefeito, acompanhado do vereador Thiago Brochi, para anunciar o repasse de R$ 150 mil em emenda para compra de veículo para o transporte social de pacientes. O veículo permitirá um transporte de melhor qualidade para os cerca de 30 mil transportados pelo município por todo o Estado para consultas, exames e tratamentos.