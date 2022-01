Ex de Camila Pitanga detida por fazer topless

Olha só essa. Ana Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, foi detida no sábado (29) após fazer topless em uma praia. “O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?”, questionou ela nos Stories do Instagram com bom humor e ironia. Ela ainda compartilhou todos os detalhes nas redes.

Ana Beatriz, que é artesã, publicou uma foto sua algemada, dentro da viatura policial e também dentro da delegacia, onde prestou depoimento e acabou liberada pouco tempo depois. O que a irritou foi o fato de ter sido detida por estar com a parte de cima de seu corpo descoberta, e ao chegar na delegacia havia outro homem, sem camisa, prestando depoimento.

“O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, desabafou. Beatriz comentou que foi liberada pela polícia juntamente com sua amiga. “Mas até que ponto é possível estar bem nesse país? Votem direito!”, escreveu.

Camila Pitanga e Ana Beatriz namoraram por quase dois anos e terminaram o relacionamento em dezembro de 2020.