Ex-candidata detida por maus tratos a animais

A ex-candidata a vereadora de Americana e cantora de casamentos Adriana Renault foi detida esta semana no bairro Zanaga acusada de maus tratos a animais. A acusação contra ela é de que a casa onde mora não apresenta condições de sobrevivência para os animais que estavam no local.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Adriana reclama com os agentes da Gama e diz que ‘amanhã isso aqui vai estar em ordem’. O vídeo mostra um cômodo com muito alimento espalhado com poucas condições de limpeza.

Ao todo, estavam no local 11 cães e 2 calopsitas. Segundo a denúncia, os animais não tinham água nem ração e os cães não possuíam carteira de vacinação, constatando maus tratos. Os 11 cães foram recolhidos e levados ao CCZ, onde receberão cuidados veterinários e, posteriormente, serão disponibilizados para adoção. Já as duas calopsitas foram levadas à ONG Animais Têm Voz, onde também vão receber cuidados veterinários.