Ex BBB Jaquelline se livra dos quilinhos ganhos na pandemia

Muita gente ganhou alguns quilinhos a mais durante a pandemia e com a ex BBB Jaquelline não foi diferente. A loira engordou 8kgs na quarentena e há pouco mais de 1 mês, ela resolveu correr atrás do prejuízo.

Jaque começou uma dieta sem carboidratos e uma rotina de exercícios físicos. A cantora já perdeu 6kg durante as últimas semanas e continua focada.

“Engordei alguns quilinhos durante a pandemia e há um mês resolvi correr atrás para perder. O verão está aí, né? Quero voltar para meu peso do início do ano, ainda faltam 2 kgs. Dei uma relaxada para aproveitar o Natal, mas já voltei com tudo nos treinos e dieta.” Contou Jaque.