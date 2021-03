Ex BBB Jaquelline adora espiar o reality, “Entraria de novo!”

Jaquelline , Jaqueline Grohalski, além de ex-participante do BBB em sua 18° edição, também é expectadora do reality. Para ela, as duas últimas edições ganharam muito mais visibilidade por conta da pandemia e da necessidade de permanecer em casa.

”As duas últimas edições ganharam mais visibilidade, por conta da pandemia, muita gente precisou ficar mais tempo em casa, o público se envolveu muito e a forma de julgar também. De 3 anos para cá, muita coisa mudou. Na época da minha edição ainda não existia ”cancelamento”, nem pessoas conhecidas, éramos todos anônimos, por isso, vivi os momentos sem tanto medo de julgamentos e sem pensar como seria depois que saísse do programa. Eu amei a experiência e super toparia participar de outro, me abriu portas e me fez evoluir muito como pessoa.” Contou Jaque, que hoje em dia se dedica à carreira musical.