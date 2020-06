Após a saída de Frederick Wassef da defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso Queiroz, o advogado Rodrigo Roca assume o caso. A informação foi divulgada pela assessoria do senador na noite deste domingo.

Em 2018, Rodrigo Roca atuou como advogado do então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Roca assume a defesa de Flávio ao lado da advogada Luciana Pires, que já atuava nos casos eleitorais de Flávio.