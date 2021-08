Evento online terá degustação de vinhos

Na próxima quinta-feira, 12, às 19h, o ProChile realizará o programa Cata Vinhos de Ñuble, um encontro online de degustação de vinhos produzidos por pequenos enocultores do Vale de Itata, região de Ñuble. O evento é aberto ao públicos e a todos os interessados em conhecer mais sobre os vinhos de autor. Para participar, acesse https://bit.ly/36DqL5z

Durante uma hora, Marcel Miwa e Paulo Brammer, grandes especialistas, apresentarão oito vinhos de reconhecida qualidade, das vinícolas Inédita, Pandolfi, Riveras del Chillán e Maennle.

As exportações de vinho chileno para o Brasil tiveram um aumento de 29% no período de janeiro a junho de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior.

A excelência chilena na produção de vinhos é reconhecida internacionalmente. Os vinhos de Ñuble possuem altíssima qualidade, valor agregado com características que os tornam únicos no sul do Chile: clima úmido mediterrâneo, temperaturas amenas e com estações bem diferenciadas, solos férteis e muita luz. O vale se caracteriza por grandes diferenças de temperatura entre o dia e à noite, no período de maturação das uvas.

As videiras não são perfeitas, mas são antigas, cultivadas por vinícolas familiares e pequenos produtores, que mantêm as tradições herdadas de geração em geração e que refletem, em sua essência, a identidade, a cultura e as raízes chilenas.

O ProChile tem como missão contribuir com a geração de negócios, fomentar exportações e trazer as inovações que podem transformar o vinho chileno no cenário internacional, e esta iniciativa tem como objetivo proporcionar um tempo especial para os convidados e consumidores, para que possam conhecer mais sobre a riqueza da região, desbravar novos paladares e explorar novos territórios.