Evento de Mountain Bike movimenta Parque dos Jacarandás no domingo

Será realizado no próximo domingo (5) o 7° Jam Session Jacarandá Trails BMX & MTB Dirt Trails, promovido pelo Time do Jacarandá Trails, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Esportes. O evento acontece no Parque dos Jacarandás, das 9 às 20 horas, com entrada pela Rua do Zinco, no bairro Mollon.

Pilotos de todas as categorias, incluindo infantil, feminino, amador e profissional farão saltos e manobras com suas bikes. Em virtude da pandemia de Covid-19 todos os protocolos de segurança serão seguidos, com uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool em gel e distanciamento social.