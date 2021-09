Evaristo Costa demitido da CNN

O jornalista Evaristo Costa anunciou nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (3), que foi demitido da CNN Brasil. Ele estava de férias quando soube, pelo telefone, que não fazia mais parte do canal de notícias. A emissora confirmou a informação.

De acordo com o jornalista, ele descobriu que não fazia mais parte da CNN Brasil enquanto assistia à nova chamada de programação do canal de notícias e notou a falta do CNN Originals, programa que apresentava.

“Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! ‘Seja feita vossa vontade’. Quando me recuperar do ocorrido dou os detalhes que ainda estão sendo acertados. Livre na pista”, escreveu Evaristo Costa.