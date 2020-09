Evangélico, Durval vem forte pelo Cidadania

O empresário cristão Durval Caldeira, 58, vem para ser uma das opções do Cidadania em Americana. Casado, pai de 3 filhos, Durval foi criado em Pacaembu no interior do Estado de São Paulo.

DA ROÇA AO SUCESSO- “Comecei a trabalhar aos 7 anos com meus pais em cafezais, até chegar na idade de 20 anos e conseguir meu primeiro emprego (no qual me tornei bancário). Aos 27 anos, resolvi aderir ao segmento de transportes; e aos 40 anos, com o agir de Deus, fundo minha empresa: a renomada DB Eventos e Logística, a qual sou proprietário até os dias atuais”.

Durval diz acreditar que, com a história de superação do campo para a cidade, conseguirá alcançar os próximos objetivos. “Agora quero conseguir, com a permissão de Deus, levar a cidade de Americana a um novo tempo de glória, como em seu passado.”