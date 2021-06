Eurocopa: Inglaterra e França são favoritas ao título

Em 11 de junho terá início a Eurocopa 2020, maior competição de seleções do continente europeu. Com a final marcada para 11 de julho no estádio de Wembley, na Inglaterra, 24 seleções divididas em seis grupos disputarão o torneio, que também vale vaga para a Copa do Mundo de 2002, no Qatar.

De acordo com a Betfair.net, especialista em análises de probabilidades, Inglaterra e França chegam fortes e disputarão a taça. As estatísticas apontam um empate técnico entre as seleções, que têm 17% de chances de conquistar o título. Bélgica (12%), Itália (12%), Espanha (11%) e Alemanha (11%) também entram na briga.

Na primeira rodada, o destaque vai para o confronto entre a França, atual campeã mundial, e a seleção da Alemanha, na próxima terça-feira (15). A equipe do jovem Kylian Mbappé, de 22 anos, entra em campo como favorita para enfrentar o maduro e vitorioso time do técnico Joachim Löw, que deixará o comando da equipe após a competição. As chances de vitória são de 37% e 32%, respectivamente, segundo a Betfair.net.

Artilharia

O inglês Harry Kane figura como o principal atacante da competição. De acordo com a Betfair.net, Kane tem 19% de chances de ser o goleador do campeonato. A concorrência, contudo, é de alto nível: Romelu Lukaku (BEL), com 16% de chances, Kylian Mbappé (FRA), com 11%, Cristiano Ronaldo (POR), com 9%, e Karim Benzema (FRA), com 9%, tentarão bater as estatísticas e conquistar a Chuteira de Ouro da Eurocopa 2020.

Na última edição, o francês Antoine Griezmann ficou com a premiação individual, com 6 gols pela França na competição conquistada pela primeira vez por Portugal.

Confira os grupos da primeira fase do torneio:

GRUPO A – Itália / País de Gales / Suíça / Turquia

GRUPO B – Bélgica / Dinamarca / Finlândia / Rússia

GRUPO C – Áustria / Holanda / Macedônia do Norte / Ucrânia

GRUPO D: Croácia / Escócia / Inglaterra / República Tcheca

GRUPO E: Eslováquia / Espanha / Polônia / Suécia

GRUPO F: Alemanha / França / Hungria / Portugal