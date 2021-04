EUA liberam vacinados do uso de máscara

O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos mudou sua recomendação e dispensou o uso de máscaras para pessoas que já tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19 em atividades e pequenas reuniões ao ar livre.

As novas diretrizes foram publicadas hoje. Quem não está totalmente imunizado —só tomou uma ou nenhuma dose da vacina— também poderá fazer atividades ao livre sem máscara, mas deverá utilizar a peça de proteção em lugares onde há outras pessoas fora de seu núcleo de familiares e amigos. As atividades dispensadas do uso de máscara são: caminhar, correr e pedalar.

Pessoas imunizadas também podem se reunir sem máscara em espaços abertos em pequenos grupos com amigos, familiares e outras pessoas que também tenham sido vacinadas. A proteção facial também é dispensada para os vacinados em restaurantes com meses ao ar livre. O uso de máscara segue obrigatório em espaços fechados —como lojas, shoppings, restaurantes (exceto em áreas abertas), salões de beleza, igrejas, academias, cinemas, teatros— e no transporte público.