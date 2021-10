EUA liberam turistas vacinados a partir de 8 de novembro

Foto Aline Basanella/Portal Novo Momento

O Estados Unidos vão liberar a entrada de turistas totalmente vacinados contra a Covid19 a partir do dia 8 de novembro. A informação foi confirmada pelo assessor da Casa Branca, Kevin Munoz, através de sua conta no Twitter. A medida vale para todos os países e elimina a necessidade de quarentena.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde serão aceitas no país, o que também inclui a CoronaVac. “Aprovadas pela FDA ou listadas para uso de emergência pela OMS atenderão aos critérios de viagem para os EUA”, diz uma nota do CDC enviada à companhias aéreas na última semana.

Ao entrar no país, de forma aérea ou terrestre, o viajante deverá apresentar o comprovante de imunização. Além do comprovante, o país vai manter a exigência da apresentação de um teste negativo para a doença, feito até 3 dias antes do embarque.