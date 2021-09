Os Estados Unidos decidiram suspender a restrição de entrada no país para brasileiros vacinados. A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira que todas as restrições de viagens internacionais para estrangeiros serão suspensas a partir do mês de novembro. Os turistas deverão estar totalmente vacinados e apresentar teste negativo de Covid-19 feito até três dias antes do embarque. Ainda não se sabe quais vacinas serão aceitas no país.