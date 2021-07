EUA. 99% das mortes de Covid está entre não vacinados

Os Estados Unidos estão enfrentando uma nova pandemia entre as pessoas não vacinadas, sendo que mais de 25% da população estadunidense apresenta algum tipo de resistência contra a imunização, atitude que vem contribuindo para que o país apresente novamente uma alta no número de infectados.

Segundo especialistas, os índices de mortalidade e hospitalizações no país possuem prevalência dos cidadãos que optaram por não serem vacinados, evidenciando a eficácia das vacinas — independente da farmacêutica — em protegerem contra o Coronavírus, reduzindo significativamente as taxas de internações e mortes, que entre os vacinados se limita a menos de 1%.

Os órgãos sanitários do país incluindo o CDC informaram recentemente que a taxa de mortalidade e internações nessas pessoas é de 97%, valor alarmante e que vem crescendo com o alto nível de contágio da nova cepa.

No início de julho o Dr. Anthony Fauci, principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, afirmou em entrevista que 99,2% das mortes causadas pelo Coronavírus são de pessoas não vacinadas, número que pode ser visto no estado do Texas, que entre o período de fevereiro a 14 de julho apresentou 99,5% dos óbitos em cidadãos antivacinas.