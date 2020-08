…mas escolho vencer todos os dias. Ouvi alguém falar sobre isso outro dia e me dei o direito de me apropriar da frase. Afinal, não são todos os dias que, quando o despertador toca às 3h30, eu quero levantar com a maior animação. Já são anos mantendo uma rotina de acordar cedo, e quando digo cedo é quase ontem.

Levanto e tenho um tempo de meditação, leituras que me inspiram, acesso notícias, faço de 5 a 6 km de caminhada, e tomo meu café da manhã sozinho porque nem sempre o pessoal de casa já está de pé me esperando.

Eu não acordo motivado, mas escolho vencer porque se eu não for capaz de dominar o meu próprio corpo, o que mais conseguirei nessa vida?

Aprendi que, quando nos sabotamos, estamos impedindo o nosso próprio desenvolvimento. Eu não deixo para segunda-feira, começo quando for preciso.

Não, eu não acordo motivado todos os dias. Mas o hábito vem com a rotina e rotina exige disciplina e, sem essa última, não vejo futuro de sucesso. É preciso mais do que motivação, é preciso querer chegar mais longe.

Se você não acorda motivado para fazer algo que realmente pode te levar a um crescimento pessoal, profissional ou até mesmo coletivo, não se cobre. Eu também não. Pelo menos não diariamente, afinal tem dias que são difíceis mesmo. Mas se trata de uma questão de escolha e se você não a fizer, ninguém mais a fará por você. Levante sem motivação mesmo e com o tempo verá que os resultados irão te motivar a continuar. Coragem e sucesso!

José Odécio de Camargo Júnior é advogado