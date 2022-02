Etecs e Fatecs voltam às aulas em formato 100% presencial

Após dois anos de aulas remotas, a estudante Ana Carolina de Oliveira, de 30 anos, está entusiasmada para viver a experiência de estudar dentro de uma Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec). A partir desta segunda-feira (14), milhares de alunos das Fatecs e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) iniciam o primeiro semestre letivo de 2022 em formato 100% presencial. “Estou ansiosa para encontrar as pessoas que, desde o início da faculdade, existiam somente no mundo virtual”, conta. Ana Carolina cursa o quinto semestre do curso superior de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, na Fatec São Carlos. “As aulas no ambiente digital estavam funcionando bem, mas acredito que agora terei melhores condições para elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Faz bastante diferença poder contar com os recursos dos laboratórios e da biblioteca, além, é claro, da proximidade com professores e colegas”, afirma.

As aulas nas Fatecs tiveram início no último dia 7, com programação presencial e online para recepcionar os estudantes, incluindo atividades de nivelamento e reforço de aprendizagem. Já nas Etecs, o semestre letivo começou no dia 3, também com a possibilidade de volta presencial escalonada entre as turmas, conforme planejamento da instituição.

Todas as unidades devem seguir as orientações do Protocolo Sanitário Institucional do CPS, que prevê medidas como uso obrigatório de máscara e álcool em gel, bem como apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 dos estudantes, professores e servidores administrativos. A versão atualizada da publicação está disponível na internet. Somente as localidades com obras de infraestrutura em andamento permanecerão temporariamente em formato remoto ou semipresencial.

Nova fase

Aos 14 anos, a estudante Júlia da Matta iniciou uma nova fase ao ingressar no primeiro ano do curso técnico de Design de Interiores integrado ao Ensino Médio (Novotec/M-Tec), na Etec José Martimiano da Silva, de Ribeirão Preto. As atividades estão em modo 100% presencial na unidade desde o dia 3 e a aluna conta que, neste período, já conseguiu se familiarizar com o curso e a turma. “Fui muito bem acolhida pelos professores e estou bastante feliz com as novas amizades. Tenho certeza de que no ambiente remoto não seria a mesma coisa. Realmente é mais fácil estudar, entender a matéria e tirar dúvidas quando estamos na escola”, diz.