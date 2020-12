Etecs e Fatecs. Veja dicas para escolha do curso

Para cumprir a missão de democratizar o ensino público de qualidade e colaborar para a inserção de milhares de pessoas no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento econômico em todas as regiões do Estado, o Centro Paula Souza oferece diversas opções de formação, desde o nível médio até a pós-graduação. Neste momento, os processos seletivos para as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais estão com inscrições abertas – saiba mais aqui.

Para o primeiro semestre de 2021, o Vestibulinho das Etecs oferece 86.149 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. Já o Vestibular das Fatecs oferece um total de 17.960 vagas, divididas entre 84 cursos superiores tecnológicos gratuitos, em todas as regiões do Estado – aumento superior a 15% em relação ao primeiro semestre de 2020 (15.565 vagas).

A seleção de novos estudantes será novamente por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

Como escolher?

Com tantas alternativas, nem sempre é fácil escolher o rumo a ser tomado na vida acadêmica, uma decisão que aflige milhares de jovens e suas famílias. Por isso, há muitos fatores a se levar em conta: vocações, habilidades e interesses pessoais, condição social e financeira, possibilidades do mercado de trabalho na cidade ou região onde mora e até o caminho que outros colegas estão seguindo.

“Ao analisar as opções existentes, os candidatos devem pesquisar as características da profissão pretendida”, aconselha o diretor do Grupo de Formulação e Análises Curriculares da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), Gilson Rede. “Que tipo de trabalho determinado profissional executa no seu dia a dia; quais são as oportunidades do mercado que englobam tal carreira; quais são os índices de empregabilidade, nível salarial, tipo de jornada de trabalho, entre outros detalhes relevantes.”

A escolha pode afetar também os pais. Enquanto uns impõem escolhas em busca de suas realizações pessoais por meio dos filhos, outros acabam sofrendo junto com eles nos momentos de incerteza. Uma decisão ruim pode levar o jovem a abandonar o curso ou não exercer a profissão, o que gera frustração e sensação de tempo perdido.

“É inegável que, em muitos casos, pais, amigos ou outros influenciadores tentem convencer o jovem a optar por um ou outro curso, o que não deve ser desconsiderado totalmente, pois podem agregar experiências positivas e negativas que são importantes na hora da decisão. Mesmo assim, é fundamental que o estudante respeite os seus desejos e anseios, bem como sua vocação e aptidão para determinada profissão.”

A qualidade das instituições de ensino e dos cursos oferecidos também está entre os fatores a serem levados em conta, segundo o diretor do Departamento Acadêmico Pedagógico da Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu) do CPS, André Braun. “É recomendável conversar com ex-alunos, pesquisar e conhecer as instituições de Ensino Superior. A idoneidade, tradição, a nota de avaliação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), o perfil profissional dos egressos do curso pretendido, por exemplo, são indicadores que podem embasar melhor a escolha do aluno.”

Cursos Técnicos

Quem já tem Ensino Médio completo ou estiver matriculado a partir do segundo ano deste ciclo em 2021 pode optar por um dos 76 cursos técnicos modulares (presenciais, semipresenciais e online) oferecidos pelas Etecs neste processo seletivo – são 47.196 vagas. As formações abrangem os mais variados setores produtivos e têm duração de três semestres na sua maioria. Confira as características de cada um no Guia das profissões técnicas, elaborado pela Assessoria de Comunicação do (AssCom) CPS.

“Historicamente, são cursos mais procurados por trabalhadores que já concluíram o Ensino Médio e, após desempenharem suas funções no setor produtivo no período diurno, estudam à noite para obtenção de formação profissional aderente ao mercado e às demandas do mundo do trabalho”, explica Rede.

Modalidades de Ensino Médio

As Etecs oferecem diversas modalidades para aqueles que pretendem fazer um Ensino Médio gratuito e de qualidade. Quem ainda não escolheu uma formação profissional a seguir, mas conhece suas habilidades e vocações, pode escolher umas das três opções de formação adequadas às orientações da Reforma do Ensino Médio: o Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (1.475 vagas); Ensino Médio com ênfase em Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde (435 vagas); e Ensino Médio com ênfase em Ciências Exatas e Engenharias (470 vagas).

Se a pessoa já tem um caminho profissional pretendido, pode escolher entre diversas opções de Ensino Integrado, que totalizam a oferta de 35.953 vagas, distribuídas entre as seguintes modalidades: Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim), em tempo integral (16.350 vagas); Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional e o Ensino Médio com Qualificação Profissional, oferecidos por meio do programa Novotec em um único período (18.532 vagas); e a Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), na qual o aluno poderá completar em cinco anos os Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico (1.071 vagas) – são necessários seis anos para cursá-los separadamente.

Para técnicos ou pessoas com formação superior

O Vestibulinho disponibiliza ainda 620 vagas para cursos de Especialização Técnica, com duração de um semestre. São 300 vagas para o curso de Gestão de Projetos, na modalidade online e 320 distribuídas por mais sete cursos presenciais: Desenvolvimento de Aplicativos para Smartphones; Enfermagem do Trabalho; Gestão de Energia; Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição; Logística Reversa; Panificação e Confeitaria; Radiocomunicação.

Aqueles que desejam fazer o curso online precisam ter concluído o Ensino Médio e qualquer curso técnico ou superior. Para os presenciais, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio e também ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site do processo seletivo.

Ensino Superior Tecnológico

Todos os semestres, milhares de estudantes prestam o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo – no segundo semestre de 2020 foram mais de 96 mil inscritos. Entre os 84 cursos superiores tecnológicos gratuitos oferecidos neste processo seletivo, dois são inéditos: Big Data para Negócios, na Fatec Ipiranga, localizada a zona sul da Capital (40 vagas no período da manhã); e Desenvolvimento de Software Multiplataforma, que será ministrado nas unidades localizadas em Araras (40 vagas, noite), Capital (Fatec Zona Leste – 40 vagas, manhã), Franca (40 vagas, noite), Osasco (40 vagas, noite) e São José dos Campos (40 vagas, manhã) – confira mais detalhes no Guia das profissões tecnológicas da AssCom.

Assim como os de bacharelado e de licenciatura, os cursos superiores de tecnologia das Fatecs são de nível superior, com o diferencial de serem direcionados para demandas mais específicas de determinadas áreas dos setores produtivos e mercado de trabalho. “As matrizes curriculares e propostas pedagógicas têm um alinhamento maior com o mundo do trabalho e os setores de produção de bens, serviços e tecnologias”, explica André Braun.

Enquanto as graduações tradicionais oferecem conhecimentos mais gerais, como em um curso de Engenharia Mecânica, por exemplo, o superior tecnológico das Fatecs procura atender especificidades do setor, por meio de cursos como Mecânica Automobilística, Mecânica de Precisão, Mecânica na Modalidade Processos de Produção, Mecânica na Modalidade Projetos e Mecânica: Processos de Soldagem.