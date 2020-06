Etecs e Fatecs têm acesso gratuito à plataforma da Amazon

Uma parceria entre o Centro Paula Souza (CPS) e a Amazon, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai possibilitar que professores e estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais utilizem gratuitamente a Amazon Web Services (AWS), plataforma educacional de serviços de computação em nuvem da empresa transnacional de tecnologia com sede nos Estados Unidos.

“Para uma instituição que fomenta o desenvolvimento tecnológico nos mais variados setores produtivos, é fundamental que educadores e alunos dominem essas tecnologias”, avalia o coordenador de projetos da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do CPS, Fernando Di Gianni.

Apesar de oferecer conteúdos relacionados mais diretamente aos cursos técnicos e superiores tecnológicos do eixo de Informação e Comunicação, todos os professores e estudantes têm acesso à plataforma pelos e-mails institucionais.

Com acesso à AWS, os alunos vão poder conhecer e se qualificar para trabalhar com as ferramentas e serviços que a Amazon oferece aos seus clientes, um diferencial importante no mercado de trabalho. Os cursos poderão ser feitos individualmente ou em turmas formadas pelos professores.

Webinar

Na próxima semana, serão realizados dois seminários virtuais (webinars) para orientar educadores quanto ao cadastro, possibilidades didáticas e conteúdos disponíveis na plataforma, entre outras práticas. Professores de Etec devem se inscrever pela internet para o encontro online que ocorre em 29 de junho. Docentes de Fatec precisam baixar o GoTo para participar do webinar previsto para 3 de julho.