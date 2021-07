Etecs e Fatecs realizam campanhas solidárias

Além do ensino de qualidade e formação profissional de ponta, as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais também promovem ações de solidariedade e responsabilidade social. Desde o início do ano, diversas unidades estão promovendo campanhas de arrecadação de alimentos e vestuário de inverno para ajudar instituições beneficentes e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Etec de São Sebastião, por exemplo, mantém durante todo o ano o projeto Abraço Fraterno, que além de receber doações de roupas e cestas básicas, também oferece a ajuda na confecção de currículos e consultoria sobre formação profissional. Participam do projeto professores e estudantes dos cursos técnicos de Administração, Eventos, Marketing e da Fatec São Sebastião. Na Capital, estudantes e professores organizaram a campanha Fatec Ipiranga se importa. O projeto teve início em maio e vai até junho. Até agora, já foi arrecadada 1,5 tonelada de alimentos.

Outras unidades do Centro Paula Souza (CPS) que promoveram campanhas similares no primeiro semestre foram as Etecs Profª Helcy Moreira Martins Aguiar (Cafelândia), Zona Leste (Capital), Carmelina Barbosa de Dracena (Dracena), Darcy Pereira de Moraes (Itapetininga), Joaquim Ferreira do Amaral (Jaú), Trajano Camargo (Limeira), Presidente Vargas (Mogi das Cruzes), Prof. Alcídio de Souza Prado (Orlândia), Etec de Peruíbe, Prof. Jadyr Salles (Porto Ferreira), Dr. José Dagnoni (Santa Barbara d’Oeste), Julio de Mesquita (Santo André), Adail Nunes da Silva (Taquaritinga); e as Fatecs Guarulhos, Indaiatuba e Sorocaba.

As doações podem ser feitas nas unidades (confira no site do CPS as localizações das Etecs e Fatecs) e seguem durante todo o mês de agosto, exceto quando informado diferente: