Etecs e Fatecs estão com inscrições abertas para o 2º semestre

Jovens interessados em fazer um curso técnico ou superior de tecnologia já podem se inscrever pela internet para concorrer às 64.146 vagas, distribuídas entre os cursos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

Os dois processos seletivos do Centro Paula Souza (CPS) oferecem o Sistema de Pontuação Acrescida que concede acréscimo de pontos à nota final, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

As Etecs e Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados na inscrição. Para acessar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS. Os interessados devem entrar em contato com a unidade para confirmar o horário de atendimento e realizar o agendamento.

A seleção dos convocados se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. O critério vem sendo adotado para atender às normas de distanciamento social e prevenção da transmissão do coronavírus, respeitando as orientações recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

Os cursos terão o início pelos formatos remoto ou híbrido (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às aulas presenciais nas Etecs e Fatecs.

Vestibulinho para Etecs

As Etecs oferecem 45.986 vagas no segundo semestre para os cursos técnico e de especialização técnica. As inscrições podem ser feitas até as 15 horas do dia 2 de junho, somente pela internet. A taxa integral da inscrição é de R$ 19.

As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico.

Inscrição

Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve apresentar uma das seguintes certificações: certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

O candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Para as vagas de Especialização Técnica, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio e o Ensino Técnico associado ao curso de especialização de interesse, conforme relação disponível na internet.

As dúvidas podem ser direcionadas para os telefones da Capital e Grande São Paulo (11) 3471- 4071 e nas demais localidades: 0800 772 2829 ou pelo site.

Vestibular nas Fatecs

O processo seletivo das Fatecs para o segundo semestre oferece 18.160 vagas, distribuídas entre os 84 cursos de graduação tecnológica. O prazo de inscrições vai até as 15 horas do dia 7 de junho, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. O valor integral da taxa do Vestibular é de R$ 39.

Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da segunda série do Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.

Novidades do processo seletivo

A futura Fatec Barretos passa a integrar o Vestibular para o próximo semestre, oferecendo 40 vagas para o curso superior de tecnologia de Gestão Hospitalar, inédito no Centro Paula Souza (CPS). O curso foi elaborado em parceria com o Hospital de Amor, instituição de referência no País no tratamento e prevenção de câncer.

Outra novidade: três Fatecs vão ampliar turmas de cursos oferecidos em outras unidades:

Fatec Bebedouro – Big Data no Agronegócio (40 vagas, noite);

Fatec Baixada Santista – Ciência de Dados (40 vagas, manhã); e Gestão de Recursos Humanos (40 vagas, noite).

Fatec Presidente Prudente – Marketing (40 vagas, manhã).

Inscrições

O candidato que quiser disputar uma vaga no Vestibular precisa ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso. Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 39. O valor deve ser pago até as 15 horas do dia 7 de junho, em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível no site vestibularfatec.com.br.

O acesso à Área do Candidato é realizado somente pelo CPF do interessado e da senha de segurança cadastrada, pelo candidato, no início da inscrição. Os documentos para preenchimento da inscrição são cédula de identidade (RH), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (CIE/RNM/RNE). É necessário também fazer upload legível do histórico escolar (frente e verso) ou declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes da segunda série do Ensino Médio.

Candidatos que concluíram o Ensino Médio na rede de escolas estaduais de São Paulo podem inserir o Boletim Escolar Digital, disponível no site da Secretaria Estadual de Educação. Estudantes das Etecs do CPS podem utilizar o boletim online emitido no Novo Sistema Acadêmico (NSA) ou no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga).

Para o candidato que concluiu o Ensino Médio regular: possuir Histórico Escolar com Certificado de conclusão do Ensino Médio. O candidato que concluiu o Ensino Médio por meio da EJA ou afins, deve fazer o upload do histórico escolar (frente e verso) ou declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes da segunda série do Ensino Médio.

Quem ainda estiver concluindo o Ensino Médio na modalidade EJA ou modalidades semelhantes precisa inserir Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula.

Candidatos que concluíram o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos, que sejam decorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) devem fazer upload do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso), expedido por órgão competente, contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes do Ensino Médio.

No ato da inscrição é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda alternativa: o mesmo curso de primeira opção em outro período na mesma Fatec; o mesmo curso de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec ou qualquer curso oferecido em qualquer Fatec e período.

É fundamental conferir todos os detalhes no Manual do Candidato, que está disponível no site do processo seletivo.

Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site.