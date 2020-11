Etecs e Fatecs abrem ‘portas digitais’ para visitas monitoradas

Todo ano, diversas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais abrem suas portas à comunidade para apresentar os cursos oferecidos e suas instalações, além de mostrar trabalhos elaborados pelos alunos. Mesmo tendo de se adaptar ao isolamento social necessário para o enfrentamento da pandemia, as unidades do Centro Paula Souza (CPS) encontraram alternativas para prestar esse serviço.

Tomando todas as medidas de segurança necessárias para preservar a saúde da população, as Etecs e Fatecs estão programando visitas monitoradas, presenciais ou online, e audiovisuais de apresentação de seus cursos e instalações físicas nas redes sociais.

O público-alvo das iniciativas são estudantes que pretendem se inscrever nos processos seletivos das unidades do CPS, cujo calendário será divulgado em breve. O objetivo é permitir aos participantes a troca de experiências e informações com alunos e professores sobre as diferentes formações e seus respectivos mercados de trabalho.

Confira no site do CPS a programação de algumas das Etecs e Fatecs com atividades previstas nesta temporada. Para

saber mais, entre em contato diretamente com a Etec ou Fatec mais próxima.