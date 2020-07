Etecs divulgam resultado de redução da taxa do Vestibulinho

A lista dos contemplados com redução de 50% do valor da taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2020 já está disponível em vestibulinhoetec.com.br. O valor integral é de R$ 19 (37% inferior ao do primeiro semestre de 2020).

Quem receber o benefício deve fazer sua inscrição para o Vestibulinho, exclusivamente pela internet, em um único curso na Etec de sua escolha, entre 16 e 21 de julho – no último dia, o prazo vai até 15 horas.

Neste segundo semestre, a seleção dos candidatos se dará pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2019.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

Inscrições

Ao todo, o Vestibulinho para o segundo semestre de 2020 oferece 44.872 vagas para Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais. Inscrições devem ser feitas pelo site.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Para ter direito ao bônus, o candidato afrodescendente e/ou oriundo da rede pública deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição.