Etecs conquistam 159 medalhas em Olimpíada Nacional de Ciências

Estudantes das três séries do Ensino Médio e do Integrado das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS), apresentaram ótimo desempenho na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). Ao todo, conquistaram 159 medalhas, sendo 45 de ouro, 68 de prata e 46 de bronze, além 88 menções honrosas. Os medalhistas são de 30 unidades, localizadas em diversas regiões do Estado – confira a relação completa abaixo. A cerimônia de premiação ainda não tem data marcada.

Entre as escolas com maior número de estudantes premiados estão a Etec São Paulo, mais conhecida por Etesp, que fica no bairro do Bom Retiro, na Capital (22 medalhas – 17 de ouro, 5 de prata); Benedito Storani, de Jundiaí (18 – 4 de ouro, 8 de prata, 6 de bronze); Prof. Adolpho Arruda Mello, de Presidente Prudente (12 – 8 de prata, 4 de bronze); e Philadelpho Gouvea Netto, de São José do Rio Preto (10 – 6 de prata, 4 de bronze).

“A comunidade ‘etespiana’ está muito feliz e orgulhosa dos resultados obtidos por nossos alunos”, comemora a coordenadora de Ensino Médio da Etesp, Marcia Cury. “Esse êxito reflete o trabalho conjunto e integrado entre professores e estudantes.”

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de cinco Sociedades Científicas: Sociedade Brasileira de Física (SBF), Associação Brasileira de Química (ABQ), Instituto Butantan, Sociedade Astronômica Brasileira, e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A competição se destina a estudantes do Ensino

Médio e do 8ª e 9º ano do Ensino Fundamental de escolas

de todo o Brasil.

Conheça os medalhistas das Etecs. As unidades aparecem por ordem alfabética de municípios:

Medalhas de ouro

Município Escola Medalhistas Ouro Araçatuba Etec de Araçatuba Guilherme Bonfim 1 Barra Bonita Etec Comendador João Rays Luana Meneghesso 1 Campinas Etec Conselheiro Antonio Prado Caio da Silva, Emilly dos Santos, Isabella Varela, Regiani de Negri 4 Capital Etec Albert Einstein Beatriz Figueiredo, Samira Debia 2 Etec Cepam Rafaella Cardoso 1 Etec Martin Luther King André Basilio, Carolina de Assis, Enzo das Neves 3 Etec São Paulo Asaph Santos, Caio Monteiro, Danielle Koike, Guilherme Panza, Júlia Kaufmann, Karen Morishigue, Khadeeja Baloch, Laura Borges, Leonardo Tamasi, Luciana Mineta, Maria de Freitas, Matheus Joly, Milena Sato, Pedro Pereira, Rafael Magalhães, Rafael Tamasi, Sofia de Assis 17 Etec Tiquatira Victor Tomanari 1 Cotia Etec de Cotia Ana Pedroso, Gustavo Costa 2 Guarulhos Etec de Guarulhos Gabriel Guilioti 1 Jundiaí Etec Benedito Storani Fabricio Silva, Felipe Mendes, Isabella Lourenço, Ugieri Milani 4 Leme Etec Deputado Salim Sedeh Giovana Lourenço 1 Monte Mor Etec de Monte Mor Júlia Volpe 1 Nova Odessa Etec de Nova Odessa Guilherme Rodrigues 1 Osasco Etec Dr. Celso Giglio Maira Marrão 1 Presidente Prudente Etec Professor Adolpho Arruda Mello Maria Catucci, Veronica Guibu 2 Santo André Etec Júlio De Mesquita Lucas Ulia, Luiz Cetrone 2 Total 45

Medalhas de prata

Município Escola Medalhistas Prata Campinas Etec Conselheiro Antonio Prado Ana Juliato, Laryss Argenton, Nicole Mello 3 Etec Bento Quirino Davi Siqueira, Vinicius Garcia 2 Capital Etec Albert Einstein Tassyele Nogueira 1 Etec Cepam Gabriela Santana, Nathalie Xavier, Laura Lacerda 3 Etec Martin Luther King Isis Moreira, Leonardo da Silva, Miguel Angrisani, Alice Fernandes 4 Etec São Paulo Arthur Alencar, César Moraca, Gabriel de Sousa, Guilherme dos Santos, João Soares 5 Etec Tiquatira Alex Souza, Bianca Santos 2 Cotia Etec de Cotia Camila Jesus, Fiorella Baptistella, João Lima 3 Embu Etec de Embu Giovanna Scaccio Cremonezzi, Hiago Henrique De Oliveira 2 Fernandópolis Etec Professor Armando José Farinazzo Augusto Gazola, Giovana Molina, Maria Mariano, Thiago Baptista 4 Guarulhos Etec de Guarulhos Beatriz Lopes, Gabrielly da Cruz, Sophia Onoue 3 Jundiaí Etec Benedito Storani Ana de Faria, Eduardo de Araújo, Giulya Augusto, Helena Milani, João da Silva, Julia de Souza, Juliano Silva, Luana Lima 8 Leme Etec Deputado Salim Sedeh Geovana Lavezzo 1 Marinque Etec de Mairinque Mariana Franceschi 1 Nova Odessa Etec Ferrucio Humberto Gazzetta Daniel Veloso, Henrique Eulálio, Lucas Sant’ana 3 Osasco Etec Professor André Bogasian Eric Vieira, Natassja da Costa 2 Presidente Prudente Etec Professor Adolpho Arruda Mello Amanda Nascimento, Beatriz Correa, César da Silva, Giulia Nakamashi, Lívia Pádua, Livia Garcia, Lucas Tavares, Vitor Nogueira 8 Santo André Etec Júlio De Mesquita Gustavo Bernardo 1 São José do Rio Preto Etec Philadelpho Gouvea Netto Gustavo Oliveira, Gustavo Romagnolo, Henrico Farto, Milla Silva, Pedro de Souza, Vinícius Pazianoto 6 São Vicente Etec Dra. Ruth Cardoso João Moura 1 Sorocaba Etec Rubens de Faria e Souza Bianca Bottaro, Breno Santos, Igor Faria, Isabella Ferreira 4 Suzano Etec de Suzano Camila Espirito Santo 1 Total 68

Medalhas de bronze