Etec e Fatec oferecem atividades online

Estão abertas as inscrições para uma série de palestras e oficinas online que a Escola Técnica Estadual (Etec) Dra. Ruth Cardoso, de São Vicente, e a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Praia Grande vão oferecer gratuitamente, entre os dias 24 e 28 de agosto, durante a quarta edição da Parada Tecnológica. O evento é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect) da Prefeitura de São Vicente.

O público-alvo são profissionais, estudantes e interessados em geral. Não há restrição de idade nem escolaridade. Para participar, é necessário se inscrever pela internet. As vagas são limitadas e a inscrição termina conforme as turmas são preenchidas. Serão emitidos certificados de participação.

Sob o tema Novos tempos, novos hábitos, o evento oferece mais de 6,5 mil vagas em cerca de 50 ativi0dades virtuais, em parceria com 30 instituições regionais, sobre empreendedorismo, economia digital, finanças, games e redes sociais.

As palestras e oficinas programadas para as unidades do Centro Paula Souza (CPS) serão apresentadas por professores de cursos técnicos e superiores tecnológicos. Entre os temas abordados estão gamificação, internet das coisas, finanças pessoais, criação de sites e aplicativos mobile, Lei Geral de Proteção de Dados, utilização de micróbios na alimentação, entre outros. Confira:

Segunda-feira – 24 de agosto

Kahoot: gamificando conteúdos

Etec de São Vicente

Profª Daniela Tereza Rossignoli Uebele e Prof. Francis Akemi Nitto Simões

Horário: 9h30

Introdução à internet das coisas (IoT)

Fatec Praia Grande

Prof. Marcio Galvão Ribeiro

Horário: 14 horas

Como treinar seu micróbio

Fatec Praia Grande

Profª Janara de Camargo Matos e Profª Sergiana dos Passos Ramos

Horário: 17 horas

Mapa da empatia: entendendo o cliente na pandemia

Etec de São Vicente

Prof. Leonardo Novaes da Silva

Horário: 19h30

Terça-feira – 25 de agosto

Direito à privacidade diante da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Fatec Praia Grande

Profª Luciana Lobo

Horário: 10 horas

A química do amor

Fatec Praia Grande

Prof. Waldemar Alves Ribeiro Filho

Horário: 19h30

Tecnologias em finanças pessoais: investimentos em cenário de queda da taxa Selic

Fatec Praia Grande

Profª Viviam Ester de Souza

Horário: 19h30



Quarta-feira – 26 de agosto

Protótipos de aplicativos com Kodular

Etec de São Vicente

Prof. Renan Praxedes de Souza

Horário: 10 horas



Quinta-feira – 27 de agosto



Dicas e truques com HTML5

Etec de São Vicente

Profª Nathália Bielski Tavares

Horário: 10 horas



Sexta-feira – 28 de agosto



Gamificando mudanças climáticas na educação

Fatec Praia Grande

Profª Fernanda Macedo e Profª Thaís Correa

Horário: 19h30.