ETE Barrocão alcança 100% de eficiência nos 100 primeiros dias de operação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste tem obtido resultados positivos das análises de remoção de matéria orgânica nas operações da ETE Barrocão (Estação de Tratamento de Esgoto), que nesta semana completou 100 dias de operação e alcançou um índice de 100% de eficiência. O efluente devidamente tratado na estação é lançado no Rio Piracicaba.

Na análise realizada no mês passado por empresa contratada, onde os laudos com os resultados são acreditados e enviados para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que também fiscaliza os resultados por meio de laboratório, a estação teve eficiência de 100%, seguida de 87% no início da sua operação, atendendo assim a Resolução Conama nº 430/2011 – Conselho Nacional do Meio Ambiente – e o Decreto Estadual nº 8468/1976, que exige um índice mínimo de 80% de eficiência.

“Além de termos a evidência de estarmos seguindo pelo melhor caminho, o resultado representa um salto em qualidade de vida para o município e para o meio ambiente”, comentou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior. Com investimento da ordem de R$ 17,7 milhões, a estação foi concluída no final de 2020 e no dia 1º de fevereiro deste ano entrou em funcionamento efetivo. Sua capacidade de tratamento é de 140 l/s (litros por segundo), e se encontra preparada para atender a demanda com o crescimento populacional na sua microbacia.

Com a entrega das obras das ETEs Barrocão e Toledos II – esta inaugurada em 28 de fevereiro de 2019 – 100% do esgoto coletado é tratado no município. O processo de tratamento utilizado na ETE Barrocão é biológico do tipo valo de oxidação.