No ano. Etanol avança 37% e já ultrapassa R$ 5

Segundo o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o valor médio do etanol chegou a R$ 5,175 em agosto, registrando alta de 2.64%, no comparativo com o fechamento de julho. Pelo terceiro mês consecutivo, o preço do combustível fica acima de R$ 5. Já a gasolina avançou 1.88% no mesmo período e alcançou R$ 6,119, um mês após ultrapassar, pela primeira vez, R$ 6,00. Se comparado a janeiro, quando o fechamento foi de R$ 4,816, a diferença é de 27%.

“Se compararmos com o primeiro mês do ano, o aumento no preço do etanol foi de 37%. Com exceção de abril, quando houve um pequeno recuo em relação a março, o valor do combustível vem pesando no bolso do consumidor consideravelmente”, detalha Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil. A inflação segue pressionada no Brasil como um todo.

Houve aumento no preço médio da gasolina em todo o Brasil. A alta mais expressiva, de 3.09%, ocorreu no Centro-Oeste, região que também apresentou o maior valor médio registrado em agosto: R$ 6,268. Já no Nordeste o combustível avançou 1.39%, a menor alta entre todas as regiões do País, enquanto a Região Sul apresentou o menor valor por litro, R$ 5,912.

O Centro-Oeste também apresentou a maior alta, de 2.99%, no preço médio do etanol no período, porém é a região em que o combustível é encontrado com o menor valor, a R$ 4,794. Já o menor acréscimo ocorreu na Região Norte, de 1.37%, e o maior preço médio, R$ 5,421, foi registrado no Nordeste.

No recorte por estados, no Rio de Janeiro a gasolina foi encontrada com o maior preço, a R$6.524, aumento de 2,19% em comparação a julho. Já Amapá, estado em que o combustível apresentou a menor variação, o aumento foi de 0,42%, alcançando R$ 5,511. O estado em que a gasolina que sofreu maior aumento, de 6,04%, foi o Distrito Federal, passando de R$6,044 para R$6,409. Já no Rio Grande do Norte houve a maior queda, (-1,59%), de R$ 6,301 da média de julho, para R$ 6,201 na média do fechamento de agosto.

No caso do etanol, o maior preço médio do período, R$ 5,908, foi registrado no Rio Grande do Sul, após aumento de 1.58% em comparação a julho. Já o estado de São Paulo foi o que registrou o menor valor para o combustível, R$ 4,280, um aumento de 3,03%. O Piauí foi o estado que registrou o aumento mais considerável no preço do etanol (5,15%), passando de R$ 5,150 para R$ 5,415, enquanto a maior redução (1,12%) ocorreu no Acre: de R$ 5,431 para R$ 5,370.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Sobre a Ticket Log

A Ticket Log tem o propósito de valorizar o tempo das pessoas para que possam aproveitar mais e melhor a vida. A marca conecta pessoas e empresas, por meio de soluções inovadoras e digitais de gestão de frotas e mobilidade, disponíveis para empresas de todos os segmentos e tamanhos, simplificando a mobilidade urbana com informação e inteligência.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado e 30 mil empresas-clientes, a Ticket Log administra 1 milhão de veículos e quase 2,5 bilhões de litros de combustível ao ano. Além disso, conta com uma rede de aceitação mais de 43 mil parceiros credenciados, dentre eles postos de combustível, oficinas mecânicas e tantos outros serviços de mobilidade.

A Ticket Log é uma marca da Edenred, empresa global e digital de serviços e pagamentos que atua como companheira de todas as horas para os trabalhadores e empresas. Líder em seu segmento, conecta mais de 50 milhões de usuários, 2 milhões de estabelecimentos e mais de 850 mil empresas-clientes, em 46 países, administrando transações de mais de 7,1 bilhões de litros de combustível por ano.