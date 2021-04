Estudo prevê abril como pior mês da Covid no Brasil

São Paulo – Abril deve ser o pior mês da Covid no Brasil. E podem chegar a 562 mil as mortes causadas pela covid-19 no Brasil até 1º de julho. A projeção é do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, Estados Unidos. E baseia-se nas atuais curvas de contaminação e morres causadas pela doença no país, que vive o momento mais grave da pandemia do novo coronavírus.

Neste domingo (4), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) notificou a ocorrência de 31.359 novos casos de covid-19 no Brasil, com 1.240 mortes nas últimas 24 horas. O total de casos de covid-19 no Brasil acumula 13,9 milhões desde março do ano passado, sendo que 331.443 culminaram em mortes dos pacientes. Ainda segundo a Universidade de Washington, o Brasil deve terminar maio com mais de 500 mil mortes.

O estudo da Universidade de Washington vem ao encontro de estimativas feitas por especialistas no Brasil. Em entrevistas, o médico e neurocientista Miguel Nicolelis tem dito que, depois de atingir seu momento mais letal em mais, o país terá indicadores ainda piores nos meses de maio e abril.