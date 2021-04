Estrutura dos Correios em Nova Odessa não será mudada

O atendimento na agência dos Correios em Nova Odessa, bastante contestado por usuários devido à demora e longas filas externas, pelo jeito não terá mudanças. O vereador e presidente da Câmara, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), procurou a Superintendência Estadual dos Correios, mas a resposta não foi animadora.

A pandemia e a ausência de servidores do grupo de risco foi a resposta apresentada pela estatal para justificar a demora no atendimento e atraso na entrega de correspondências no município. Segundo o órgão, “diversos empregados da unidade” foram enquadrados no grupo de risco e outros se ausentam por gozar férias ou licença médica.

Em nota encaminhada à Câmara foi informado ainda que o horário ampliado em outubro do ano passado e a agência funciona das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, porém não foram alocados mais funcionários para o atendimento. Sobre as filas nas calçadas, a estatal alega que uma possível cobertura não garantiria o cumprimento do distanciamento pelas pessoas.

“É um descaso com a população. As pessoas são obrigadas a ficar horas na fila, em pé, expostas ao sol e chuva. Além disso”, acrescenta Pelé, “com as restrições impostas pela pandemia, todos estão ainda mais dependentes dos serviços de entregas de correspondências e mercadorias. Essa resposta, infelizmente, só demonstra que os Correios são estão preocupados”.