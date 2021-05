Nova estrela pop da Yoga faz sucesso no youtube

“Olá, olá! Que bom que você está aqui!” é assim que Priscilla Leite, professora de yoga, começa muitos de seus vídeos no YouTube que já fazia sucesso antes do isolamento social, com cerca de 310 mil inscritos, mas que ganhou força e novos adeptos no último ano. Até hoje, seus vídeos já foram visualizados mais de 40 milhões de vezes e novas 690 mil pessoas chegaram até o canal, que inclusive é o primeiro a aparecer quando você pesquisa por “Yoga” no YouTube e que continua a crescer.

Desde a publicação do seu primeiro vídeo em 2014, Priscilla diz que“Quando eu comecei, não havia nada sobre relacionado a yoga em português na internet ea minha mais pura e simples vontade era de ajudar as pessoas” Com tanta dedicação e vontade de fazer acontecer, a yogini imprimiu a sua personalidade no seu projeto e teve seu nome citado no relatório da Startup Winnin que enumerou mais de 100 criadores de conteúdo,como uma das grandes apostas de destaque na internet durante 2021.

Avançando em seu propósito, a professora deu um passo a mais e expandiu a marca para uma plataforma online, intitulada de Yoga Co. criada para apoiar seu canal no YouTube e ser mais uma aliada no processo de democratização e acessibilidade do Yoga no Brasil. A ideia é oferecer um oásis online, sem propagandas, sem poluição visual, sem julgamentos, um ambiente leve e tranquilo com conteúdos exclusivos e até um podcast intimista da professora, feito com a intenção de trazer uma conexão ainda maior com seus alunos. “O Yoga Co. é uma plataforma que busca facilitar uma mudança positiva na vida das pessoas e no mundo. Somos uma empresa que foca em bem-estar, qualidade e consciência de maneira acessível”. Com um plano mensal que custa 39,90, valor bem inferior do que a maioria dos Estúdios de Yoga cobram no Brasil, a professora oferece aulas mais longas e séries temáticas feitas por qualquer pessoa, em qualquer momento, “ um Netflix do Yoga”, brinca.

Referência da prática no país, PriLeite sempre tem uma aula para você, não importa se você é iniciante, praticante assíduo ou se precisa de mais foco ou se quer afastar os sintomas da TPM. Ela tem vídeos para dor nas costas, ansiedade e autocuidado. Há ioga para atletas e para aqueles que passam o dia todo trabalhando sentado, algumas aulas podem até mesmo serem feitas na cama. “Meu principal objetivo é de desmitificar a prática, para que pessoas de qualquer idade, níveis de experiência ou história de vidapossam praticar, sem nenhuma complicação, minha maior missão é servir a comunidade de yoga no Brasil e acredito que esse seja o principal ingrediente da minha empresa. Quando comecei o projeto, queria que as pessoas que não tinham condições financeiras ou que não pudessem frequentar um estúdio, conseguissem sentir os benefícios da prática do ioga, autocuidado e autoconhecimento. Isso é que me motiva, toda vez que alguém escreve e me conta como a yoga tem afetado a sua vida positivamente” – resume.

Sendo assim, a professora segue otimista não só com seu primeiro milhão de inscritos no YouTube, com o sucesso de sua empresa Yoga Co. mas também com a nova etapa do Yoga no Brasil. “ O canal nasceu apenas da minha vontade de ajudar, agora tenho a minha própria empresa para apoiar o meu trabalho de continuar oferecendo aulas de yoga gratuitas para todos. Eu vejo que o brasileiro tem cada vez mais interesse em conhecer a prática de yoga, e me sinto honrada em ser pioneira no uso de tecnologia para dividir essa arte milenar de forma gratuita e ver muitos profissionais seguindo os meus passos. O Yoga não é moda, e se for, está na moda a mais de 5 mil anos, mas só agora as pessoas estão descobrindo” – enfatiza.

Com formação de yoga na Índia e nos Estados Unidos com mais de 500hrs pela Yoga Alliance e 10 anos de experiência, Priscilla Leite lembra que em um mundo sempre conectado, ter tempo para desligar e se concentrar exclusivamente no bem-estar pessoal pode ser um momento raro para muitas pessoas, mas que é extremamente importante. Por isso, a abordagem inclusiva que a professora de yoga traz em seu canal é um conforto e um guia muito bem-vindos para os seus mais de 1 milhão de inscritos, muitos dos quais afirmam em comentários terem tido suas vidas salvas durante a quarentena pelas aulas do canal.

