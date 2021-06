Estradas da região do pós-Anhanguera recebem manutenção

Por determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, as equipes da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano de Nova Odessa realizaram nas últimas semanas um amplo cronograma de manutenção nas vias públicas rurais do pós-Anhanguera, na região da Represa do Salto Grande.

Entre os dias 19 e 28 de maio, o Departamento de Serviços Urbanos esteve na região fazendo uma “mutirão” de melhorias, limpando e “abrindo” as vias, fazendo o nivelamento das ruas e, em alguns pontos, colocando restos de fresa de asfalto no solo, abrindo as cacimbas para o escoamento das águas das chuvas e limpando e consertando as galerias pluviais, entre outros serviços de zeladoria.

O pós-Anhanguera inclui os bairros Recanto Las Palmas, Chácaras Acapulco e Chácaras de Recreio Represa. A região de veraneio faz divisa ainda com os municípios de Americana e Paulínia, às margens da Represa do Salto Grande. Muitas famílias moram nas chácaras.

Depois do pós-Anhanguera, a equipe já esteve também realizando a manutenção periódica das vias públicas da região do Recanto Solar. Foram utilizadas, em todas estas ações, máquinas pesadas como motoniveladora, rolo compressor e escavadeira, nas ações de nivelamento de piso e aplicação de pedras e sobras de asfalto nas estradas, além de caminhões da Garagem Municipal.

Rurais

Desde janeiro, a Prefeitura de Nova Odessa tem mantido um cronograma constante de recuperação de vias não pavimentadas em regiões rurais ou de bairros de chácaras da cidade. Na lista de locais onde a equipe já esteve, estão as regiões da Fazenda Velha, Campo Belo, Guarapari e Recanto do Sol, Vale dos Lírios e, mais recentemente, é feito um trabalho de manutenção das avenidas Brasil e Eduardo Karklis, em seu perímetro rural (ainda em andamento).

“Conseguimos avançar muito nos trabalhos de manutenção das estradas rurais, especialmente a partir do momento que a motoniveladora foi consertada. Existem muitas estradas rurais em Nova Odessa e, por meio desse cronograma constante, vamos gradualmente atender todas elas com melhorias”, comentou o chefe do Executivo.

Ônibus

Desde março, também a partir de uma decisão do prefeito Leitinho, os moradores do pós-Anhanguera contam com o atendimento por uma das linhas de ônibus do Transporte Coletivo Municipal, operado pela empresa concessionária Rápido Sumaré. Trata-se da extensão da linha 400 (Jardim São Francisco-Centro), com três horários ao dia, sete dias por semana. A linha 400 passou assim a ser denominada Jardim São Francisco/Centro/Via Residencial Borda da Mata 3.