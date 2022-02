Estrada Ivo Macris recebe melhorias do DER

A Estrada Ivo Macris, que liga Americana à Paulínia, está recebendo melhorias do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), com o acompanhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. Os serviços começaram em dezembro do ano passado, com a retirada da vegetação do acostamento e a recuperação dos drenos de água. A vicinal receberá, posteriormente, obras de recuperação do pavimento.

De acordo com a Sosu, após a trégua das chuvas, o DER continua este ano com os trabalhos de limpeza no acostamento e está refazendo os drenos. Nos próximos dias, deverá iniciar o serviço de recuperação do pavimento em toda a extensão da via.

O prefeito Chico Sardelli participou, no dia 14 de junho, da apresentação da segunda fase do programa Novas Estradas Vicinais feita pelo governador do Estado, João Doria, quando Americana foi contemplada na terceira etapa do programa estadual. A recuperação da estrada foi solicitada pelo prefeito e pelo vereador Lucas Leoncine, sendo intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris.

Os investimentos do Programa Estadual Novas Estradas Vicinais e recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento são estimados em R$ 13,4 milhões para a recuperação de 15,8 km de via.