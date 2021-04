Estrada dos Italianos recebe primeiro ‘tapa’ de asfalto

Tabu sendo quebrado: a pavimentação da Estrada dos Italianos avança, com equipes atuando em diversos trechos da via. Esta é a primeira camada de asfalto aplicada, dando sequência ao projeto executado em parceria entre o Município e a iniciativa privada – sem custos aos cofres públicos.

Com o asfaltamento da Estrada dos Italianos, um pedido de décadas da população é atendido pela Prefeitura. A obra traz inúmeros benefícios para a região onde a via passa. O trecho que recebe asfaltamento fica em uma área particular e historicamente o Poder Público encontrou impedimentos legais para a execução da pavimentação.

“Na administração do prefeito Denis Andia a prática das PPPs (Parcerias Público-Privadas) foi adotada em Santa Bárbara d’Oeste, possibilitando a realização de uma série de obras, com inúmeras conquistas para Santa Bárbara d’Oeste. É desta forma que conseguimos quebrar mais um tabu, com o asfaltamento da Estrada dos Italianos”, explicou o prefeito Rafael Piovezan.