Estrada dos Italianos: obras em diversos trechos

As obras na Estrada dos Italianos avançam com serviços em diversos trechos da via. Mais um tabu é quebrado em Santa Bárbara d’Oeste, com a pavimentação da via – atendendo solicitação de décadas da população.

O projeto é executado em parceria entre o Município e a iniciativa privada, sem custos aos cofres públicos. Em alguns trechos da via os serviços realizados são de drenagem e preparo do pavimento e em outros a camada asfáltica já começa a ser aplicada.

A obra era um pedido de décadas dos moradores da região. Há anos a Administração Municipal estudava formas de executar a pavimentação, já que o trecho da Estrada dos Italianos está em uma área particular e, consequentemente, o Poder Público encontrava impedimentos legais para a execução da pavimentação.