Estrada da PPG recebe plantio de grama

Em fase final de obras de duplicação e revitalização, a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, conhecida

como “Estrada da PPG”, recebe nessa sexta (17) o plantio de grama nos canteiros e serviços de manutenção

(roçagem) nas laterais. Tomando os devidos cuidados por causa do coronavírus, as equipes das Secretarias de

Obras e de Serviços Públicos da Prefeitura de Sumaré seguem trabalhando no local, na conclusão da pavimentação

na entrada do bairro. Ainda nessa semana foi realizada pintura de lombadas – em complemento aos trabalhos. Ao

todo o ‘pacote’ de melhorias inclui a pavimentação de 1,5 quilômetros de extensão da via e recape do trecho já

existente, além de um novo projeto urbanístico, com ciclovia, canteiro central, arborização, iluminação pública

e calçada para pedestres.

“Estamos fazendo esse grande investimento na duplicação dessa via visando melhorar a estrutura, fluidez e

segurança dos usuários, já que se trata de uma obra de infraestrutura extremamente necessária e que tem papel

fundamental para os moradores, contribuindo para o desenvolvimento não só da Área Cura como de toda a cidade”,

comentou o prefeito Luiz Dalben.

Essa é uma importante via de acesso à região da Área Cura, pela Rodovia Anhanguera (km 107). E as obras vão

deixar o trânsito mais ágil e seguro para as pessoas que utilizam diariamente o trajeto. Executadas pela

Prefeitura de Sumaré com recursos próprios, e também com verbas oriundas das emendas parlamentares do deputado estadual Dirceu Dalben, as melhorias contam com investimentos da ordem de cerca de R$ 6 milhões.