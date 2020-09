“Estrada da PPG” na Área Cura recebe iluminação de LED

Mais uma etapa se concretizando nas obras de duplicação e revitalização da Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, mais conhecida como “Estrada da PPG”. O local – importante via de acesso à região da Área Cura, pela Rodovia Anhanguera (km 107) – recebe nesta quarta (30) os postes metálicos com braços duplos de iluminação pública com lâmpadas de LED, de 150 watts. A Prefeitura de Sumaré executa essa benfeitoria com recursos municipais e também por meio de verbas oriundas das emendas parlamentares do Deputado Estadual Dirceu Dalben, visando tornar o trânsito mais ágil e seguro para as pessoas que utilizam diariamente o trajeto. O investimento é da ordem de cerca de R$ 6 milhões. O ‘pacote’ de melhorias de alargamento e modernização da estrada conta com a pavimentação de 1,5 quilômetros de extensão da via, recapeamento do trecho já existente, ciclovia, paisagismo e calçada para pedestres.

“As lâmpadas LED oferecem vantagens bastante consideráveis, principalmente em termos de durabilidade, economia e sustentabilidade, já que essa tecnologia é mais eficiente, gerando economia para os cofres públicos com a redução do consumo de energia e de custos com eventuais trocas de lâmpadas – devido à vida útil mais longa das lâmpadas”, disse o secretário municipal de Serviços Públicos, Aparecido Fernandes.

Os trabalhos avançam diariamente, com homens e maquinários no local. Essa obra é mais um grande investimento em mobilidade que a Administração Municipal faz, contribuindo para o desenvolvimento da Área Cura e de toda a cidade, já que se trata de uma via que tem papel fundamental para os moradores; e essa duplicação vai melhorar a estrutura, fluidez e segurança dos usuários.

Para o deputado estadual Dirceu Dalben, que tem acompanhado de perto o andamento dos trabalhos, e até participou do plantio de Kaizuka – pinheiro próprio para paisagismo, uma das espécies do canteiro – é gratificante entrar na fase final dessa obra de infraestrutura muito importante para os moradores, que está recebendo pavimento de qualidade e as benfeitorias necessárias.

“Essa é uma obra de extrema importância para a região Cura. Os moradores merecem todo o conforto de uma via duplicada, pavimentada e revitalizada, e ficamos muito felizes em poder contribuir por meio das nossas emendas parlamentares com este projeto grandioso. Além de novas faixas para tráfego e paisagismo completo, a estrada contará também com ciclovia e calçada para pedestres – todas melhorias que vão deixar o trânsito mais ágil e seguro para a população, transformando também a entrada da Área Cura em um novo cartão postal para a cidade”, disse o parlamentar.

A Prefeitura de Sumaré tem investido em diversas obras de mobilidade urbana e uma delas é a duplicação e revitalização da “Estrada da PPG”, uma das mais movimentadas da região da Área Cura. É mais um benefício para milhares de pessoas, porque facilita o deslocamento e garante um trânsito mais seguro. Vale destacar que os investimentos em mobilidade urbana contemplam todo o Município. Além dessa melhoria, a região Cura recebeu outras benfeitorias, entre elas, a implantação de um Centro da Criança, UBS Ypiranga, academia ao ar livre do Sol Nascente, recuperação da erosão da Avenida José Vedovato, calçamento do linhão do Parque Santo Antônio, entrega da Biblioteca do Bem Retiro, Área de Lazer do Parque Santo Antônio, revitalização do Núcleo do Bem-Estar do Ypiranga, além do andamento da reforma do PSF Bandeirantes e do projeto da construção de uma UPA da região.