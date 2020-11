Estilo Biden, Giovana faz carreata comício

Talvez inspirada pelo candidato a presidência dos Estados Unidos Joe Biden/DEM, a campanha de Giovana Fortunado/PDT a prefeita de Americana fará uma carreata que terminará com um comício este sábado. O evento de campanha da candidata será entre a Praia Azul e o Zanaga, onde deve acontecer o comício.

BIDEN COM CARROMÍCIO– Favorito a levar a eleição nos Estados Unidos, Biden apostou em comícios com distanciamento social e com a presença de carros. Seus eleitores buzinavam após suas falas, ao invés de fazer o ‘urra’. Resta saber como será o evento de Giovana.