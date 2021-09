Estilista famosa decide investir em moda Pet

Mudar de carreira nem sempre é uma tarefa fácil, mas quando Bárbara Jordano conheceu seu novo amor canino, a Blair, toda essa mudança passou a ser questão de necessidade. Após onze anos à frente de uma das maiores confecções de varejo do Brasil, decidiu focar sua vida e carreira na Fashion Puppies, sua marca Pet.

Formada em moda pela Universidade Anhembi Morumbi e com o curso no exterior em seu currículo, o Nova York Fashion Tour, Bárbara se tornou diretora de uma confecção de moda feminina e juvenil que atua no mercado de varejo do Brasil, sendo responsável por todo desenvolvimento de coleções e vendas. “Tudo mudou quando adotei a Blair. Eu a levava pra fábrica e literalmente brincava de boneca, sempre costurando modelitos novos e charmosos. Já não era consumidora do que tinha no mercado pet, sempre achei os produtos muito caros e de baixa qualidade”, relembra a estilista que buscou inovar no mercado, unindo qualidade e preço justo.

Foi justamente quando percebeu essa brecha no ramo, com a falta de tecidos hipoalergênicos, de qualidade, e com um preço acessível, além dos inúmeros pedidos de pessoas que queriam suas criações, que nasceu a Fashion Puppies, marca que oferece uma variedade de coleções temáticas, além de itens indispensáveis para os bichanos.

Extremamente atualizada e atenta às mudanças de mercado, Bárbara destaca- se destaca pela sua originalidade: “Para mim, conhecimento e know how são fundamentais em qualquer trabalho, não dá para ficar parado“, finaliza a empresária.