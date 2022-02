Esther quer uber municipal em Santa Bárbara

A vereadora Esther Moraes (PL) protocolou esta semana a Indicação 465/2022, por meio da qual sugere que a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste institua serviço próprio de transporte de passageiros por aplicativo no Município. A parlamentar cita o exemplo da cidade de Araraquara, que adotou um aplicativo próprio, chamado Bibi Mob, o qual oferece esse serviço por meio de cooperativa criada pelos motoristas.

A parlamentar destaca que no serviço oferecido em Araraquara, 95% do valor da corrida fica com os condutores, enquanto o repasse feito por plataformas privadas, como a Uber e a 99, o repasse é de cerca de 60% do valor total. “Esse aplicativo municipal foi criado para também sanar os problemas que têm afetado os motoristas, como o elevado preço dos combustíveis e a baixa remuneração”, afirmou Esther, ressaltando que a medida também impacta no atendimento aos passageiros, uma vez que, com os motoristas recebendo mais, o índice de cancelamento é quase zero.