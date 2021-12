Esther encerra ano como destaque da Câmara

Novata com histórias. A vereadora Esther Moraes (PL) encerra este primeiro ano de mandato como um dos grandes destaques da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. A jovem vereadora foi autora do importante projeto da distribuição gratuita de absorventes a estudantes carentes, ela também fez campanha de arrecadação para atender meninas que, muitas vezes, deixam de ir à escola por não ter como se proteger no ciclo menstrual.

Esther se envolveu em poucas polêmicas, mas um projeto seu provocou um tema sensível na cidade- racismo e Festa dos Confederados. O projeto pede o fim do uso de um símbolo associado ao racismo utilizado na Festa.

Apesar da postura firme, ela não foi alvo direto dos pares mais conservadores e o clima geral na Câmara Barbarense foi de tranquilidade com praticamente todos os vereadores ‘se falando’ ao final do ano.