Esther avalia 1o semestre de mandato como de ‘luta contra Covid’

Vereadora em primeiro mandato em Santa Bárbara d’Oeste, Esther Moraes (PDT), avaliou seu primeiro semestre de mandato como de muita luta contra a pandemia da Covid 19. Ela teve 1.672 votos em outubro de 2020 e é a vereadora mais jovem da cidade. Abaixo a análise feita por Esther a pedido do NM.

Avalio o primeiro semestre do nosso mandato muito comprometido no combate à pandemia, estamos atuando em duas frentes muito importantes, a Comissão de Acompanhamento da Vacinação Contra a COVID-19, buscando garantir que o processo de vacinação ocorra da forma mais transparente, segura e justa . Também estamos realizando um trabalho no Combate à Fome e a Extrema Pobreza através da Comissão Permanente de Política Social, esse trabalho está envolvendo a presença de outros profissionais e munícipes que querem contribuir, um trabalho coletivo, que faz parte do nosso mandato coletivo.

Além disso não deixamos de abraçar bandeiras importantes e que o nosso mandato representa:

À luta das mulheres pela dignidade menstrual, à luta dos LGBTQIA+ pelo acesso ao sistema público de saúde, a luta do povo negro contra o racismo, à luta pelo meio ambiente através da defesa das Cooperativas de Reciclagem e também no combate aos agrotóxicos.

Destaco aqui o nosso projeto n. Sobre a divulgação da lista dos vacinados, apesar da tentativa da prefeitura entrar com uma ADIN, o pedido foi arquivado pela Procuradoria Geral da Justiça e seguimos a mais de 100 dias de lei sancionada sem ser cumprida, apesar das cidades vizinhas Americana e Nova Odessa já cumprirem e divulgarem sua lista diária de vacinados.