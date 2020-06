Estelionato de pandemia no centro de Americana

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (23), após um veículo Fiat Uno, com queixa de ação criminosa relacionado à estelionato, estar transitando em Americana.

A equipe intensificou patrulhamento e encontrou os quatro indivíduos pela Rua Orlando Dei Santi. Após busca no interior do veículo, foram localizados R$ 171,00 de bilhetes de loteria e alguns celulares, que durante a abordagem um dos aparelhos tocou. Ao ser atendido, uma pessoa se identificou como sendo

vítima do golpe do bilhete premiado e que os indivíduos teriam subtraído seu aparelho celular e R$150,00.

Diante da acusação todos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde foram reconhecidos pela vítima, sendo indiciados por estelionato e associação criminosa, permanecendo á disposição da justiça.