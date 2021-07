Estava com o som “torando”, foi denunciado e perdeu pra Gama

Por determinação do controle da Guarda Municipal de Americana, equipe se deslocou até o local as Ruas Vênus e Constelação, no Jardim Thelja, devido a várias ligações com queixas de poluição sonora em veículo.

Pelo local, foi flagrado o veículo VW/GOLF de cor prata estacionado na esquina e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal, com portas abertas e som em volume excessivo, infringindo o Art. 181, I concomitante com o Art. 228 do CTB e Lei Municipal 6325/2019 Art. 3°-A sendo tomadas todas as medidas cabíveis. O veículo foi recolhido ao Pátio Municipal.