Estágio pelo CIEE em Nova Odessa tem mais 2 cursos

A Prefeitura de Nova Odessa incluiu mais dois cursos superiores em seu programa de estágio, cujas inscrições encontram-se abertas no momento. Além dos 26 cursos previstos anteriormente, agora constam da lista do processo seletivo para formação de cadastro reservas os cursos de Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Também houve uma readequação das exigências, de forma que, em alguns casos, podem se inscrever alunos cursando desde o 1º semestre.

As inscrições dos estudantes de faculdade interessados no programa podem ser feitas até o próximo dia 11 de maio de 2021, diretamente no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da Administração Municipal na área. O endereço é o https://pp.ciee.org.br/vitrine/1141/detalhe.

Os interessados devem ter 16 anos ou mais e residir em Nova Odessa. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva e poderá ser prorrogado a critério da Prefeitura. Se efetivado, e sempre conforme as necessidades do Município, o contrato deverá ter duração mínima de seis meses.

A nova parceria com o CIEE, com a ampliação do programa e a abertura de novas oportunidades de estágios, havia sido anunciada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, ainda em janeiro deste ano, e o termo de prorrogação da parceria entre Prefeitura e Centro foi assinado no último dia 12 de fevereiro.

A seleção visa a formação de cadastro reserva dentre os estudantes matriculados em diversos cursos, dependendo do semestre em que o estudante se encontra. Se contratados, os estudantes vão desempenhar suas atividades em carga horária semanal de 30 horas, não excedendo 6 horas diárias, com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.100,00 e auxílio-transporte municipal.

Podem se inscrever alunos de Administração de Empresas, Agronomia, Análise de Sistemas / Ciência da Computação / Sistemas de Informação / Segurança da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Transporte, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Investigação Forense e Perícia Criminal, Marketing, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até às 12h do dia 11 de maio de 2021, observado o horário de Brasília/DF, no site do Centro de Integração Empresa Escola (https://pp.ciee.org.br/vitrine/1141/detalhe), incluindo sábados, domingos e feriados, de forma gratuita.

Os participantes inscritos na seleção serão avaliados mediante questionário para análise de currículos, de caráter classificatório e eliminatório, que poderá ser realizado ao término da inscrição. Em caso de empate, terá preferência o estudante de maior idade e com inscrição mais antiga.