Estados Unidos e Austrália principais destinos de trabalho de brasileiros

Um levantamento do LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, mostra que houve um aumento de 273,59% na migração de profissionais brasileiros para os Estados Unidos entre maio de 2020 e abril de 2021, em comparação com o ano anterior. Logo em seguida, a Austrália aparece com um crescimento de 252,96% neste mesmo período.

Dos 10 principais destinos, seis estão na Europa, dois na América do Norte, um na Oceania e um na América Latina.

Confira a lista completa de países para onde profissionais brasileiros estão migrando:

Estados Unidos (+273,59%) Austrália (+252,96%) Alemanha (+194,43%) Espanha (+188,01%) Canadá (+177,58%) França (+162,59%) Argentina (+106,18%) Reino Unido (+98,60%) Irlanda (+55,42%) Portugal (+42,78%)

O estudo considera uma migração quando um(a) usuário(a) altera a localização no seu perfil do LinkedIn, o que pode significar uma mudança física e/ou um emprego remoto. Esta análise calcula a razão entrada-saída (número de entradas para o Brasil para cada saída). Em seguida, esses países são classificados do maior aumento ao maior declínio, com base na variação percentual na relação entre entradas e saídas entre maio de 2020 e abril de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

