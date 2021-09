Estados Unidos vão a abrir fronteira pra brasileiros em novembro

Uma boa notícia para aqueles que estão planejando a próxima viagem. O coordenador de assuntos relacionados à Covid-19 da Casa Branca dos Estados Unidos, Jeff Zients, concedeu uma entrevista recentemente informando que, em breve, vão remover as restrições de voos diretos de alguns países.

Alguns meses atrás, eu publiquei um vídeo com a informação relatada por amigos que atuam junto ao CDC e a previsão era de que a partir da segunda quinzena de outubro ocorreria a flexibilização para a entrada no país. Muitos não acreditaram e pensaram que as restrições aconteceriam apenas a partir de 2022, mas felizmente a entrada nos Estados Unidos de forma direta passa a acontecer ainda este ano.

A entrada no país sem a necessidade de uma quarentena prévia é uma ótima notícia para turistas e também para aqueles que estão em busca de um visto de permanência legal no país.

Ainda assim, vale ressaltar que haverá necessidade de comprovação de vacinação para entrar nos Estados Unidos. As vacinas aceitas pelo país são as aprovadas pela FDA, órgão regulador de insumos médicos, sendo que no momento apenas três fabricantes foram aprovadas: Pfizer, Moderna e a Johnson & Johnson (Janssen).

Possível, dento de pouco tempo as vacinas Astrazeneca e Coronavac também sejam aceitas, mas o ideal é aguardar as próximas informações do porta-voz americano. Além disso, é fundamental evitar a tentativa de entrada nos Estados Unidos sem uma dessas vacinas. Nesse caso, o ideal é fazer a quarentena em um dos locais indicados que aceitam a presença de brasileiros, por pelo menos 15 dias.

Outra boa notícia é que com a abertura da fronteira, o consulado pode passar a trabalhar de forma mais intensa na aprovação de processos que já estavam em andamento.

Daniel Toledo é advogado da Toledo e Advogados Associados especializado em Direito Internacional, consultor de negócios internacionais, palestrante e sócio da LeeToledo PLLC. Ele também é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e Membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos.

