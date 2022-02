Estado destina 800 cestas básicas para famílias vulneráveis de Sumaré

Sumaré está recebendo mais 800 cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSP), por intermédio do deputado estadual Dirceu Dalben. Ao todo, até o momento, o município recebeu 14.030 kits nutricionais, viabilizados por meio do programa Alimento Solidário, com o objetivo de garantir a refeição básica nas mesas das famílias sumareenses em situação de vulnerabilidade social.

“O nosso mandato está trabalhando todos os dias para minimizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias que mais precisam. Essa nova remessa de alimentos que chega para a cidade é resultado de um trabalho conjunto entre o nosso mandato, o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Sumaré. Fico muito grato a Deus pela oportunidade de contribuir, mais uma vez, com a segurança alimentar e nutricional da nossa população”, destacou Dalben.

As cestas básicas estão sendo destinadas aos moradores que passaram por avaliação social das equipes da Secretaria Municipal de Inclusão Social e estão cadastradas nos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

“Agradecemos muito ao nosso deputado estadual Dirceu Dalben e ao Fundo Social de Solidariedade de São Paulo por este novo atendimento ao nosso município. Essas cestas vão fortalecer ainda mais as iniciativas municipais promovidas para ajudar as famílias que precisam desse apoio do Poder Público”, ressaltou a presidente do Funssol (Fundo Social de Solidariedade de Sumaré), Mara Dalben.

Trabalhando sempre por mais qualidade de vida e justiça social a todos, o Deputado Dalben também tem encampado políticas públicas que garantam os direitos básicos de todos, sobretudo a promoção de iniciativas que reduzam as desigualdades econômicas e sociais.

“Com o apoio de nossas emendas parlamentares e iniciativas estaduais que contam com nosso apoio na Alesp, temos garantido melhorias que refletem diretamente na qualidade de vida da população, com atendimento mais digno na saúde, educação, melhor infraestrutura, mobilidade, esportes, habitação, segurança e outras áreas essenciais. Também temos apresentado projetos de lei que asseguram os direitos das pessoas e as oportunidades sociais para todos. Desde o início do mandato, seguimos na missão de contribuir com o desenvolvimento de Sumaré e todo estado de São Paulo, proporcionando mais qualidade de vida e justiça social para a população!”, finalizou Dalben.